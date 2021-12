Railan deixa treino carregado e é dúvida contra Jacuipense

Somente neste sábado, 21, a apenas um dia do duelo contra a Jacuipense, domingo, às 16h, em Pituaçu, o técnico Sérgio Soares deve definir o time titular do Tricolor. No gol, o mistério permanece.

Recuperado, o titular Omar - que recebeu uma pancada na região do quadril no triunfo sobre o Globo-RN, na última quarta-feira - chegou a descer na sexta-feira, 20, para o campo principal do Fazendão. Porém, realizou só um trabalho de fundamentos à parte com o preparador Ricardo Palmeira. Caso ainda não reúna condições de atuar, o dono da camisa 1 será o goleiro Jean, que substituiu Omar no intervalo do jogo em Ceará-Mirim.

Titular da equipe sub-20 no ano passado, o filho do ex-goleiro Jean - ídolo do clube na década de 90 - pode, pela primeira vez, ser titular do time principal do Bahia.

Além da indefinição quanto ao guardião da meta, Sérgio Soares ganhou problema de última hora. Durante o treino tático realizado na sexta, o lateral direito Railan virou dúvida. Num lance de ataque, ele levou a pior em disputa de bola com Zé Roberto.

O ala sentiu o joelho esquerdo e sequer continuou na atividade. Acabou deixando o gramado carregado por dois funcionários e com suspeita de entorse. Somente neste sábado será reavaliado pelo departamento médico. Caso não tenha condições de atuar, o dono da camisa 2 será Tony.

Os problemas não param por aí. Pela segunda partida consecutiva, o técnico Sérgio Soares não poderá contar com o meia-atacante Willians Santana. O jogador novamente foi vetado pelo departamento médico do clube e não encara a Jacuipense.

Neste domingo, o atleta fez apenas um treinamento físico na sala de musculação. Só deve estar apto para a partida diante da Catuense, quarta-feira, às 19h30, na Fonte Nova.

No ataque, apesar dos dois gols anotados diante do Globo na última quarta-feira, o argentino Maxi Biancucchi deve permanecer no banco de reservas. E, ao que tudo indica, a dupla ofensiva Léo Gamalho e Kieza permanece. O restante do time deverá ser o mesmo que iniciou a partida contra o time potiguar.

Contratos

A CBF oficializou a renovação de contrato de três jogadores do Bahia. Todos crias das divisões de base: Yuri, Lenine e Carlos. O meia Yuri, de 20 anos, prorrogou seu vínculo até o final de 2015. Já Lenine, de 23 anos, assinou até o final de novembro deste ano.

Mesmo prazo do jovem Carlos, de 20 anos, que assumiu a titularidade na lateral esquerda desde a saída de Pará.

Além do trio, o Bahia já havia renovado neste ano os contratos do volante Bruno Paulista e do meia Rômulo, ambos até 2018.

adblock ativo