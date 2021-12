Rafinha pode desfalcar o Bahia diante do Fluminense

Substituído no intervalo do triunfo contra o César Vallejo, o atacante Rafinha é dúvida para encarar o Fluminense, no sábado, 4, em Brasília, às 16h20. Nesta quinta-feira, 2, o jogador ficou de fora das atividades.

Quem enfrentou o time peruano fez um regenerativo, enquanto os reservas e poupados fizeram um trabalho técnico em campo reduzido. Quatro jogadores - Rafael Miranda, Lucas Fonseca, Uelliton e Guilherme Santos - ficaram de fora do confronto pela Sul-Americana e devem retornar contra os cariocas.

Nesta sexta, 3, o time faz a última atividade pela manhã e viaja no começo da tarde para Brasília.

