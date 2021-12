Rafinha, Guilherme e Branquinho desfalcam o Bahia

Rafinha, Guilherme e Branquinho vão desfalcar o Bahia na partida deste sábado, 4, diante do Fluminense, às 16h20, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atacante Rafinha foi vetado por problema no adutor da coxa direita. Ele havia sentido a lesão no jogo diante do César Vallejo na última quarta, 1º, na Arena Fonte Nova. O lateral-esquerdo Guilherme não entra em campo por conta de dores no joelho esquerdo. Já o meia Branquinho se ausenta por sentir incômodo na panturrilha.

Eles permanecem em Salvador para tratamento e se juntam ao goleiro Omar, com um problema no joelho, e o meia Lincoln, em fase final de recondicionamento físico.

Para o jogo deste sábado, o técnico Gilson Kleina convocou 20 atletas. A única novidade da lista é o atacante Potita, que vinha sendo pouco aproveitado. Na manhã desta sexta, 3, o time fez a última atividade e, no começo da tarde, seguiu para Brasília.

