Rafael pede sequência para acabar rótulo de eterna promessa

Ao todo, foram 631 minutos em campo. Aproximadamente a duração de sete jogos. Em toda temporada, presença que totaliza apenas 10% das 69 partidas jogadas pelo Bahia em 2012. Destas, somente em quatro, o atacante Rafael Gladiador vestiu a camisa titular do Esquadrão de Aço.

Autor do gol que confirmou a manutenção do clube na elite nacional em 2013 - Atlético-GO 0x1 Bahia, na última rodada-, o mineiro de Água Boa (a 379 Km de Belo Horizonte) almeja se desvincular da imagem de 'eterna' promessa da base. Status, que ganhou, principalmente, após sagrar-se artilheiro do tricolor na Copa São Paulo de juniores de 2011. Para tanto, não pensa duas vezes e faz o pedido ao técnico Jorginho, que o comandou em cinco partidas (duas como titular) na Série A:

"Foi um ano de muito aprendizado, mas quero sequência. Ajuda muito a ganhar confiança, aumentar meu rendimento na equipe", ressalta o camisa 25, que tem outra ótica quanto às cobranças da exigente torcida azul, vermelha e branca ao seu futebol. "Falam, por exemplo, que eu tive muitas chances. Não foi bem assim. No Baiano, por exemplo, só atuei uma vez como titular, contra o Juazeirense (Bahia venceu por 2 a 0). Joel (Santana) só me colocava no decorrer dos jogos, era complicado resolver", justifica.

Em seguida, faz questão de citar como exemplo, o desempenho do companheiro de base, o lateral esquerdo Jussandro - que atuou em 18 partidas na Série A, todas como titular. "Ele estava numa boa fase nos juniores. Passou a integrar o profissional e teve sequência no setor. Quantos jogos fez? Terminou o ano como titular absoluto", explicou o Gladiador.

Concorrência - Na teoria, agora, com as saídas de quatro concorrentes do setor (os atacantes Elias, Ciro, Junior e Jones Carioca), Rafael terá mais oportunidades. Porém, o mineiro discorda de tal cenário. "A concorrência do Bahia sempre vai existir. Se saíram jogadores, vão chegar outros de qualidade. Estou sempre preparado para o que der e vier. Se eu ficar...", afirmou, deixando, num primeiro momento, seu futuro em aberto.

Porém, ao ser questionado se aceitaria, por exemplo, ser emprestado, o atacante - que tem contrato até dezembro de 2014 - reforça o intuito de permanecer no Bahia. "Quero ficar. Mas não acho ruim ser emprestado. O que tiver que ser vai acontecer na hora certa", afirma o atacante que, está "acostumado" em superar obstáculos na precoce carreira.

Em 2009, uma hérnia de disco tirou o Gladiador de combate por oito meses. "Tive que fazer acupuntura e, depois, cirurgia. Pensei que não voltaria mais a jogar", lembra. Em 2013, espera realizar um sonho até hoje raro. "Quero formar dupla de ataque titular com o Souza. Não vejo problema jogarmos juntos. Sempre conversamos e estou aprendendo muito com ele".

