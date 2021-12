Rafael Miranda será improvisado na lateral direita

Com uma mudança na lateral direita, o Bahia encerrou sua preparação para a sua estreia na Copa do Brasil, nesta quarta-feira, 18, às 22h, contra o Vila Nova-MG. Durante o coletivo tático realizado nesta terça, 18, no Fazendão, o volante Rafael Miranda foi improvisado na posição.

Sem poder contar com os laterais Madson e Galhardo e insatisfeito com o desempenho de Railan, na última partida, o técnico Marquinhos Santos deve optar pela escalação do frente de zaga na ala direita.

O treinador do Esquadrão escalou o time titular com Marcelo Lomba; Rafael Miranda, Titi, Demerson e Guilherme Santos; Uelliton, Wilson Pittoni, Lincoln, Anderson Talisca e Rhayner; Marcão (Rafinha). O treino foi vencido pela equipe principal por 2 a 0, com gols de Marcão e Rafinha.

Fahel será desfalque por ainda cumprir suspensão pela expulsão contra o Santa Cruz, no Nordestão. Também estão fora Madson, Galhardo e Hélder, todos por conjuntivite, e Maxi, com uma lesão na panturrilha.

Após o treinamento, a delegação do Bahia segue para o aeroporto e embarca para Belo Horizonte.

