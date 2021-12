Rafael Miranda aponta solução: "melhorar a marcação"

Quatro jogos sem triunfo e somente um ponto alcançado nos últimos 12 possíveis. E a sequência de resultados negativos do Bahia no Campeonato Brasileiro pode culminar com o time na zona de rebaixamento já nesta rodada, caso não pontue contra o Coritiba, Fluminense e Portuguesa vençam seus jogos.

Uma das peças importantes no meio campo tricolor antes de sair do time por lesão, o volante Rafael Miranda afirmou durante entrevista coletiva que é difícil encontrar um ponto determinante do que deve ser feito para o time sair da situação ruim, mas já sabe onde a equipe deve melhorar.

"Posso ressaltar que no início do campeonato a gente tinha uma marcação muito forte e tomava poucos gols. Tomando gol no início das partidas tem prejudicado nossa estratégia de jogo. Então é melhorar a marcação e, se possível, fazer o gol primeiro. Porque depois que fazemos, tomar é muito difícil".

Já recuperado, Rafael está à disposição do técnico Cristóvão Borges e deve ser relacionado para o duelo com o Coxa, fora de casa. Ele também destacou o trabalho de marcação, principalmente antes da pausa para a Copa das Confederações, quando o time chegou a brigar pelo topo da tabela, e disse estar pronto para ajudar a equipe.

"Nos jogos que conseguimos fazer uma marcação forte e neutralizar o adversário, conseguimos a vitória. Fiquei fora por um problema muscular, mas quero voltar e ajudar o time. Se ele (Cristóvão) optar por mim, fico feliz por participar, quero é estar dentro (de campo)".

O último triunfo do tricolor foi sobre o Náutico, lanterna do campeonato, no dia 25 de agosto. Rafael afirmou que o elenco não está satisfeito com os resultados recentes e garantiu que o grupo vai trabalhar para voltar a vencer.

"Entramos em campo sempre para vencer. O retrospecto desse nível incomoda não só os jogadores, mas a comissão técnica e o torcedor. Vamos fazer de tudo pra mudar isso o mais rápido possível", concluiu o volante.

