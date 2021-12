Rafael Gladiador pode ser emprestado ao Atlético-GO

O atacante Rafael Gladiador, que estava emprestado ao DC United, dos Estados Unidos, pode ser anunciado como novo reforço do Atlético-GO para a sequência da Série B do Brasileirão.

Rafael rescindiu contrato com o clube de Washington de forma amigável, afirmando não ter se adaptado ao futebol norte-americano. Ele disputou apenas sete partidas, sendo quatro como titular, e marcou somente um gol na Major League Soccer.

O atleta de 20 anos deve chegar ao Dragão após indicação do técnico René Simões, com quem trabalhou após se destacar na Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2011 e ser promovido ao time principal do Bahia.

O time goiano ocupa a 10ª posição na tabela da Série B e busca uma reformulação no elenco: recentemente o clube dispensou nove atletas. Rafael tem contrato com o Bahia até julho de 2014 e não está nos planos do técnico Cristóvão Borges, que conta com Fernandão, Obina e Souza para a posição.

