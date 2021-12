Rafael ganha chance como titular do Bahia contra o Cruzeiro

O técnico Caio Junior vai apostar em jovens atletas do Bahia para tentar reverter a má-fase do ataque tricolor, o pior do Brasilerão (empatado com a Portuguesa) com 12 gols em 15 jogos. Para a partida deste sábado, 11, às 18h30, contra o Cruzeiro, em Pituaçu, o atacante Rafael Gladiador e o meia Gabriel retornam ao time titular nos lugares de Junior e Lulinha, respectivamente.

A outra mudança na equipe será na lateral-esquerda, com a saída de Ávine, vetado pelo departamento médico, é a entrada de Mancini no time titular. O volante Hélder será deslocado para a lateral, deixando o Bahia no meio de campo com dois volantes (Fahel e Fabinho) e dois meias (Mancini e Gabriel).

Com isso, a equipe que começa o jogo contra o Cruzeiro será formada por: Marcelo Lomba; Diones, Danny Morais, Titi e Hélder; Fahel, Fabinho, Mancini e Gabriel; Zé Roberto e Rafael Gladiador. Foi esta escalação que Caio Junior utilizou no treino desta sexta-feira, 10, no Fazendão, quando comandou uma atividade com lances de bola parada e finalização.

Quem pode estrear durante a partida deste sábado é o meia Caio, que está entre os relacionados. O tricolor baiano terá, ao todo, dez jogadores impossibilitados de atuar contra o Cruzeiro. Madson, Ávine, Coelho, Jéferson, Kléberson, Vander, Elias (todos por questões físicas), Cláudio Pitbull, Neto (ambos ainda não regularizados) e Souza (suspenso por mais um jogo, deve ser titular contra a Ponte Preta).

adblock ativo