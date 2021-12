Rachão marca último treino do Bahia antes de encarar o Flu

O elenco do Bahia encerrou, no Fazendão, a preparação para o jogo contra o Fluminense, na Arena Fonte Nova. O duelo, válido pela 36ª rodada do Brasileirão, será realizado nesta quinta, 22, às 20h (da Bahia).

Nesta quarta-feira, 21, os jogadores participaram de uma atividade recreativa, o famoso rachão, e o técnico Ederson Moreira não deu indícios de quais serão os titulares. No final das atividades, os atletas treinaram finalizações e cobranças de falta.

Já recuperado de lesão, o lateral-direito Nino Paraíba fez um trabalho de recondicionamento físico. Já o meia Marco Antônio ficou na academia, ainda no processo de transição.

Falta definição

A equipe está praticamente confirmada, mas falta a definição no comando de ataque. Gilberto e Edigar Junio sentem algum tipo de dor. Na terça, 20, Enderson começou a atividade tática com Edigar, e depois o substituiu por Gilberto.

No setor defensivo, Douglas Grolli e Lucas Fonseca devem formar a dupla de zaga da equipe. Na lateral esquerda, como Léo não pode participar da partida por questões contratuais – canhoto pertence ao Flu –, Paulinho será titular. No meio de campo, Elton deve jogar na vaga de Nilton.

