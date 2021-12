Quero ficar no Bahia, diz o meia Gabriel

Autor do gol do Bahia no triunfo por 1 a 0 no último domingo sobre o São Paulo em Pituaçu, Gabriel virou alvo de toda a imprensa especializada por sua bela atuação na partida, o que já sucitou inclusive dúvidas sobre o seu futuro no clube após o fim do Brasileirão.

O jovem meia do tricolor baiano afirmou que, no que depender dele, seu desejo é ficar na equipe, mas rechaça o status de novo xodó do torcida do Bahia.

"Eu quero ficar no Bahia. Me sinto bem aqui. Mas vamos ver o que acontece daqui para a frente. A situação do Bahia não é confortável, agora é tirar o time desse lugar, em primeiro lugar. Falta muito para ser ídolo, tenho que jogar muita bola ainda".

Sobre o próximo adversário, Gabriel minimizou o fato do Atlético-MG, líder do campeonato, ter importantes desfalques como Ronaldinho Gaúcho, o zagueiro Réver e o lateral-esquerdo Júlio César.

"Quem entrar no lugar deles, vai dar conta do recado, eles tem um banco muito forte e vão dificultar para a gente. Mas vamos dificultar para eles também".

