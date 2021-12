Quem você acha que deveria ser o goleiro titular do Bahia?

Antes terceiro goleiro do Bahia, atualmente, o titular. É inegável que o goleiro Jean vem cada dia mais conquistando espaço no time e dividindo opiniões entre alguns torcedores tricolores, que já colocam a promessa de 19 anos como o principal da posição.

Das quatro últimas partidas em que Jean atuou como titular- entre Copa Nordeste e Baianão -, o time somou duas vitórias, um empate e uma derrota. No total, foram dois gols sofridos.

Contudo, a briga pela titularidade no gol do Esquadrão ainda segue quente, já que Omar e Douglas Pires também estão na disputa da vaga. Ambos se recuperaram de lesão e estão à disposição do técnico Sérgio Soares para as próximas partidas.

A disputa da vaga pela pela titularidade no gol tricolor continua aberta. E para você, torcedor, quem deveria ser o goleiro do Esquadrão na temporada? Vote e comente!

