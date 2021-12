Quem vai sair para Rodriguinho entrar?

Principal reforço do Bahia para a temporada, Rodriguinho está pronto para estrear no sábado, às 16h, contra o Confiança, na Arena Fonte Nova, pela Copa do Nordeste. Uma vez que o camisa 10 tem condições de jogo, fica a dúvida: quem vai sair para o meia entrar?

Com problemas no meio de campo, já que Daniel, contratado junto ao Fluminense, não teve um bom início, Roger Machado passou a escalar juntos Rossi, Clayson e Élber, três jogadores de velocidade no meio de campo.

Na quinta-feira, 5, com Rodriguinho à disposição, o treinador começou a montar o time que vai entrar em campo, mas a atividade foi fechada à imprensa e a escalação não foi revelada.

No entanto, por meio dos números dá para saber que Élber, que está no Esquadrão desde 2018, é quem menos corre risco de deixar o time. O camisa 7, que passou a atuar mais centralizado em 2020, já marcou três gols e deu uma assistência.

Contratados no início deste ano, Rossi e Clayson ainda não balançaram as redes, mas já contribuíram para alguns tentos. O primeiro acumula três passes para gols, todos na Copa Sul-Americana, enquanto o ex-Corinthians deu apenas uma assistência.

O trio já participou de oito jogos na temporada, mas Élber teve mais minutos em campo (veja a ficha acima).

Enquanto Roger Machado não dá pista de quem deve sair, o lateral João Pedro destacou a importância de ter opões no elenco. "O ano é muito longo, então precisamos de jogadores com alta qualidade, para quando um precisar descansar, tomar um cartão, ter essas peças de reposição", destacou o jogador.

