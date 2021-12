Quatro jogadores disputam vaga na lateral do Bahia

Com praticamente todo o elenco a sua disposição, fora o suspenso Neto e o machucado Madson, Jorginho terá esta semana de treinos para definir quem será o titular da lateral-direita do Bahia no jogo deste domingo, 25, às 16 horas (horário de Salvador), contra o Náutico, pela 37ª rodada do Brasileirão.

Dois jogadores da posição (Coelho e o garoto da base Lucas) e dois volantes que podem ser improvisados (Fabinho e Diones) aparecem como opções para a vaga no jogo que pode cravar a permanência do Bahia na elite do futebol nacional em 2013.

No treino desta terça-feira, entretanto, ainda não houve nenhuma pista de quem irá ocupar a vaga de Neto. Jorginho comandou apenas um treino técnico com bola, visando aprimorar a troca de passes e o condicionamento físico.

Apenas dois jogadores não participaram da atividade. O volante Fabinho sentiu dores no punho esquerdo, devido a um trauma sofrido no jogo contra a Ponte, e apenas deu voltas no gramado com o local imbolizado. Mas não deve ser problema para o jogo no domingo. Já o atacante Souza foi liberado para resolver assuntos particulares no Rio de Janeiro.

Os meias Jéferson e Lulinha, além do zagueiro Danny Morais, treinaram normalmente após passagem no departamento médico e estão à disposição de Jorginho. Na quarta-feira, 21, o time volta a treina às 15h30, no Fazendão.

