Quatro atletas disputam vaga de Tiago Real no Bahia

Desde que começou o ano, Tiago Real não havia ficado de fora de uma partida sequer que não fosse por opção de Sérgio Soares. O problema da titularidade certa é que o meia, homem de confiança do técnico, ainda não tem substituto para a função que exerce em campo.

Esse cenário aparecerá pela primeira vez para o Tricolor amanhã, contra o Sport, na decisão de uma das semifinais da Copa do Nordeste, às 16h, na Fonte Nova. Tiago Real está suspenso por ter recebido o terceiro cartão amarelo no empate sem gols do jogo de ida, em Recife, quarta-feira, 8.

O meia fez 16 das 19 partidas do Bahia. São 1.440 minutos em campo, maior marca do time ao lado do zagueiro Titi. Ele se firmou na equipe ao fazer um papel de transição, ajudando defesa e ataque.

Sem ninguém com características iguais no elenco, Soares terá que 'improvisar': de perfil parecido, porém mais defensivo que o titular, Bruno Paulista é o principal cotado. Outra opção, mais ofensiva, seria Tchô. Rômulo e Willians Santana correm por fora.

Questionado, Soares não dá qualquer pista sobre a escalação. "Cada um dos candidatos tem habilidades diferentes, e todos são capazes de substituir o Tiago. Trabalho com quatro opções, mas não vou dizer a vocês", avisou. "Já tenho a equipe formatada na cabeça. Mas vamos ver como essas ideias reagem em campo".

A briga, no entanto, parece estar mesmo entre Bruno Paulista e Tchô, que sai na vantagem por causa da forma física recente. Com dores num joelho, o volante não participou dos últimos três jogos. Ele voltou a treinar somente anteontem, com o grupo reserva. Já Tchô participou de cinco dos últimos sete jogos, dois como titular. Ainda marcou dois gols neste período.

Outra dúvida é a lateral esquerda. Patric deixou o último jogo com dores numa coxa e é dúvida. O técnico também quer esperar: "Conversei com os médicos e vou aguardar até amanhã (este sábado). Espero que ele tenha condições de atuar".

Seja qual for a estratégia, ela acabou atrapalhada ontem. Devido a mais um temporal, a comissão técnica preferiu poupar os atletas, que treinaram na academia. O time volta a se exercitar neste sábado.

