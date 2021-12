Quase um mês depois, Souza é apresentado no Bahia

Treinando no Fazendão há quase um mês - ele chegou ao clube no último dia 30 - o volante Souza foi enfim apresentado, na terça-feira, 24, no Fazendão.

O atleta falou sobre a possibilidade de já estrear na partida desta noite. "Quem está no futebol sabe que a gente precisa de ritmo. Não sei se vou sair jogando, mas tenho que estar preparado", disse o meio-campista tricolor.

Capaz de jogar como meia ou volante, Souza prefere não escolher. "Gosto de atuar mais à frente, mas estou preparado para tudo", explicou o atleta, que tem um bom desarme e bate falta com qualidade.

