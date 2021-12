Quase 9 mil ingressos já foram vendidos para o Ba X Vi

Quase 9 mil ingressos para o Ba X Vi do próximo sábado, 3, já foram vendidos para os torcedores do Bahia que estiveram nos pontos de venda e adquiriram pela internet. A informação foi divulgada pelo Bahia no início da noite desta segunda-feira, 28.

A venda foi iniciada no domingo, 27, apenas para os sócios. Já nesta segunda foram abertos dois guichês, sendo um para sócios (EDG) e não-sócios, na bilheteria Norte, localizada na Ladeira Fonte das Pedras, em Nazaré.

Nas lojas da Casa do Tricolor só serão vendidas entradas para o novo setor Lounge Norte, a R$ 150, que dará direito a bebida e comida (all-inclusive). As vendas seguem pela internet no site da Arena Fonte Nova e nos pontos de venda, das 10h às 17h.

