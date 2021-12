Quase 20 mil ingressos já foram vendidos em 72h para Ba-Vi

Quase 20 mil ingressos já foram vendidos para o clássico Ba-Vi, até esta terça-feira, 29. A informação foi divulgada pelo Bahia no início da noite. Durante todo o dia, os torcedores enfrentaram filas e demora no atendimento nas bilheterias da Arena Fonte Nova, palco da partida.

A venda para os torcedores do Esquadrão iniciou no domingo, 27, de forma exclusiva para os sócios. Já na segunda-feira, 28, a venda dos bilhetes foi disponibilizada para toda a torcida.

Já em outro ponto, nas lojas da Casa do Tricolor só estão sendo vendidas entradas para o setor Lounge Norte, a R$ 150, que dará direito a bebida e comida (all-inclusive). As vendas seguem pela internet no site da Arena Fonte Nova e nos pontos de venda, das 10h às 17h.

Este será o primeiro clássico de 2015 onde não haverá a presença das maiores organizadas, Bamor e Imbatíveis, suspensas por quatro e três meses respectivamente, após brigas fora dos estádios.

