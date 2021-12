"Quando vejo o Vitória me dá nojo", diz Feijão

Xodó da torcida e um dos principais cães de guarda do sistema defensivo do Bahia, o volante Feijão é firme dentro de campo, mas tem fala mansa fora dele. No entanto, a firmeza no tom de voz reaparece quando um nome é pronunciado: o do rival Vitória, adversário da próxima quarta-feira, 9, na Arena Fonte Nova.

Durante entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira, 7, no Fazendão, o meia campista deixou bem claro que, além do jovem profissional que é, o lado sentimental de torcedor do Esquadrão fala alto quando a rivalidade entra em campo.

"É o time que desde pequeno aprendi a odiar, aprendi a ter raiva. Quando vejo o Vitória me dá nojo. Quando vejo o Vitória vencer me dá uma raiva do c...", desabafou Feijão, sobre o que sentia quando via uma camisa do adversário do outro lado de campo.

Apesar do tom que comentou sobre as cores do seu maior rival, o volante disse que tem vários companheiros que atuam do outro lado e citou o lateral Mansur, como um dos seus principais amigos.

Conquistando a confiança da comissão técnica a cada jogo, Feijão poderá ir para a 16ª partida no Brasileirão. Além disso, o clássico traz boas lembranças porque foi exatamente em um Ba-Vi que ele estreou no profissional e fez questão de destacar um dos embates mais marcantes de quando atuava na base tricolor.

"Titular não sou ainda, estou querendo entrar e corresponder. O Ba-Vi do Baiano (onde estreou) já é passado, agora a história é outra". E completou: "Aquele 4 a 1 na final do Baianão Sub-18 em Pituaçu, esse teve um gostinho especial".

O duelo de quarta-feira é válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro e será o sexto encontro entre Bahia e Vitória na temporada. O tricolor ainda não venceu o rival em 2013: foram dois empates e três triunfos do rubro-negro em 2013.

