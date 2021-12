Punido por confusão em Ba-Vi, Souza doa latas de leite

Pouco mais de nove meses depois do seu desfecho, o Campeonato Baiano 2012 ganhou um episódio de solidariedade: na tarde desta quinta-feira, 21, o atacante Souza doou latas de leite em pó a instituições de caridade de Salvador.

O ato simbólico do atacante foi impulsionado pela pena que recebera por ter se envolvido em confusão na final do torneio estadual, no jogo de volta contra o Vitória, em Pituaçu. Souza teria agredido o zagueiro rubro-negro Gabriel Paulista e acabou expulso. A partida, que acabou empatada em 3 a 3, consagrou o Bahia como campeão.

"É sempre bom ajudar quem precisa. Fico feliz de estar colaborando de alguma forma e acho que seria muito legal se todas as penas pudessem ter uma parte revertida para fazer o bem ao próximo. Gostei muito de ter participado da entrega", disse o atacante tricolor.

As instituições contempladas foram o Nacci (Núcleo de Apoio ao Combate com Câncer Infantil), localizado no bairro da Saúde, o GAAC (Grupo de Apoio a Criança com Câncer), em Pau da Lima, e a Creche Professor José Renato Veloso Lima, em Cajazeiras.

O Caveirão, horas mais cedo, havia perdido a vaga de titular para Obina em treino comandado por Jorginho, na manhã desta quinta, no Fazendão. O atacante deverá ficar no banco de reservas no jogo-treino desta sexta-feira, 22, contra o Atlântico.

