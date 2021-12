Próximo adversário do Bahia, Altos-PI encara 18h viagem de ônibus até Salvador

Mesmo com o jogo marcado somente para o domingo, 28, as dificuldades para o Altos-PI — próximo adversário do Bahia no Nordestão — já começou. Ao invés de se deslocarem para a capital baiana de avião, a diretoria clube piauiense resolveu encarar 18 horas de ônibus.

O motivo para a decisão inusitada ocorreu por conta dos seis casos de Covid-19 na equipe do Jacaré nos últimos 15 dias. A ideia da diretoria seria justamente evitar que os atletas tenham contato com quaisquer outras pessoas para que novas contaminações não venham a ocorrer.

A ‘Manga Mecânica’, como é carinhosamente apelidada, iniciou sua viagem rumo a capital baiana nesta quinta-feira, 25. Ao todo, serão cerca de 1.200 Km até a chegada em Salvador.

Bahia e Altos se enfrentam neste domingo, 28, às 16h, no Estádio Governador Roberto Santos (Pituaçu), em confronto válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.

adblock ativo