Provável titular, Romário promete máximo contra Ponte

O acúmulo de três cartões amarelos que tirou Jussandro da partida do próximo domingo, 18, contra a Ponte Preta, pela 36ª rodada da Série A, em Pituaçu, abriu espaço para que o lateral-esquerdo Romário tenha nova oportunidade no Bahia.

Uma vez que Ávine ainda se recupera de lesão, o ala é o primeiro da lista de Jorginho para o duelo contra a Macaca. Após o treino desta quarta-feira, 14, o jogador concedeu entrevista coletiva e prometeu muito empenho ao torcedor tricolor.

"A torcida me viu jogar contra o Alético-MG. Eles podem esperar de mim, no domingo, um cara batalhador, que vai colocar a vida lá dentro do campo. Estava esperando a minha oportunidade. Ela chegou e agora vou dar meu máximo", disse Romário.

Ex-jogador do Porto, o ala falou ainda sobre como gosta de atuar e prometeu que, se pintar uma chance, tentará balançar as redes pela primeira vez desde a sua chegada ao time baiano.

"Quando estou em campo, procuro sempre ajudar, seja defendendo ou atacando. Eu vim de uma formação na qual aprendi a marcar primeiro para só depois atacar. No Porto, o lateral marca bastante. Por isso priorizo a defesa. Mas isso não quer dizer que não sou eficiente na frente. Quando tiver oportunidade, pode ter certeza que vou aparecer no ataque para tentar marcar meu gol", finalizou.

