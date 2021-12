Pronto para pegar o Flu, Bahia realiza último treino do ano

Livre de qualquer risco de rebaixamento depois de penar durante o segundo turno do Brasileirão, o Bahia finalizou neste sábado, 7, a preparação para encarar o Fluminense pela última rodada do torneio nacional.

Sob forte calor, a equipe realizou também as últimas atividades da temporada no Fazendão. O técnico Cristóvão comandou um treino recreativo em clima bem descontraído entre os atletas.

Os únicos desfalques foram Lucas Fonseca, Hélder e Wallyson, que trabalharam na academia e não participaram das atividades com bola.

Com 48 pontos, o Bahia ocupa a 12ª posição no campeonato e pode sacramentar a queda do Fluminense à Segundona em 2014. O duelo está marcado para este domingo, 8, às 16h (horário de Salvador), com expectativa de recorde de público na Arena Fonte Nova.

Depois da partida, os atletas entram em férias e se reapresentam em janeiro, para o início da pré-temporada.

