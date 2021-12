Promoção do Bahia para plano "Acesso Garantido" continua

Após sucesso da promoção para o jogo contra o Paraná no último sábado, 27, o Bahia utilizou o seu site para anunciar que a promoção envolvendo o plano de sócios com "Acesso Garantido" dos seteres Leste e Super Sul vai continuar por mais 30 dias.

O torcedor associado pode frequentar os jogos do tricolor como mandante por R$ 59 (super sul) ou R$ 88 (leste) por mês. O cadastro pode ser feito no site do Sócio Torcedor (www.socioesquadrao.com.br), enquanto que a migração ou mudança de categoria só pode ser feita na Central de Atendimento ao Sócio (CAS), localizada no Shopping Capemi.

adblock ativo