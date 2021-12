Promessas treinam para compensar falta de massa muscular

Nos três últimos dias, nada de contato com bola. Os pratas da casa Anderson Talisca e Ítalo Melo trocaram o instrumento de trabalho comum aos futebolistas pelos halteres e aparelhos de musculação. Culpa dos corpos franzinos que mostram-se frágeis no contato com rivais mais fortes.

"Estamos fazendo um trabalho de aquisição de massa muscular com eles, que apresentam um percentual de massa abaixo do normal: 32% (o número ideal é 40%)", explicou o preparador físico Dudu Fontes.

O problema é recorrente no Bahia. Via de regra os garotos saem da base para o profissional sem o lastro físico necessário para suportar uma partida de futebol para valer. "Isso realmente tem acontecido. Em outros clubes do País pelos quais passei, como Santos e Botafogo, o trabalho com os meninos é mais desenvolvido. Aqui, estamos começando agora", disse Fontes, que, em 2012, passou a, acumular o cargo de coordenador de preparação física.

"Já tive oito reuniões com os profissionais que trabalham na base. Eles selecionam os meninos que estão precisando mais e nós os trazemos para treinar com a gente. Aí, eles passam a ter um tratamento especial, com nutricionista e fisiologista", discorre Dudu, que espera colher frutos desse trabalho daqui a três ou quatro anos.

Para o problema ser sanado de vez no Bahia e em outros clubes brasileiros, Dudu Fontes sugere que sejam realizados testes físicos como os feitos com atletas cubanos: "Quando eles têm 9, 10 anos, passam por uma seleção. Alguns são apontados como potenciais atletas. Outros, passam a praticar o esporte como atividade lúdica".

No time de cima, outros garotos sofrem com falta de massa muscular, como Jussandro, Madson e Anderson - as exceções são Railan e Matheus. No entanto, Talisca e Ítalo foram escolhidos por apresentarem o problema mais acentuado. "Eles não foram para a Copa São Paulo justamente para a gente iniciar esse trabalho. Agora, com a eliminação na Copa do Nordeste, pudemos dar mais ênfase ao processo". Com a musculação feita quatro vezes por semana aliada à ingestão de suplementos alimentares, Ítalo e Talisca ganharam, respectivamente, 4 e 2,5 kg.

A evolução física das promessas tricolores:

Talisca:

Peso no início do ano: 72 kg

Ganho estimado: 2,5 kg

Percentual de massa muscular no corpo: 32%

Percentual ideal: 40%

Ítalo Melo:

Peso no início do ano: 59 kg

Ganho estimado: 4 kg

Percentual de massa muscular no corpo: 32%

Percentual ideal: 40%

