Promessa do Bahia viu amigo envolvido com drogas ser morto

Era 2007, ou perto disso. Dia de baba no campo de terra às margens da BR-324, na altura de Campinas de Pirajá. O volante do Bahia Feijão esperava a 'de fora' quando ouviu um disparo e viu o amigo Carlos Alberto cair ao chão, morto.

"O cara estacionou o carro na BR mesmo e veio andando normalmente. Deu o tiro e se mandou. Foi um desespero pra chamar socorro, mas meu amigo estava morto", lembra, já sem sorriso no rosto.

Carlos Alberto estava envolvido com drogas e o assassino, que Feijão diz não conhecer, era traficante. "Depois mataram ele lá na rua", conta o atleta, que reconhece ter vários colegas que se enveredaram por caminhos ruins. "Muita gente que eu gostava acabou morrendo por causa de droga".

Depois do que aconteceu, Feijão nunca mais jogou bola no tal campo, mas voltou ao local para mostrá-lo à reportagem. "Fiquei com muito medo naquela época. Foi ruim demais. Sei que isso acontece direto, mas quando você presencia, é diferente", afirma.

Talvez pelo trauma e pelo desejo de ver diminuída a violência, o garoto não tem dúvida ao responder sobre o que seria se não fosse jogador: "Policial".

Por enquanto, pensa mesmo é no novo contrato com o tricolor, que está prestes a ser assinado, já que o atual termina no dia 8 de abril. "Quero jogar muito tempo no Bahia", diz ele, que chegou até a ser visto como um problema nos tempos da base por conta do extra-campo ruim. "Meus pais brigavam muito porque meu pai exagerava na cachaça. Aí, eu ficava triste e isso me afetava nos jogos. Mas hoje, mesmo morando juntos, eles são separados e brigam menos. É melhor assim".

