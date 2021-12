Promessa da base pode deixar Bahia; clube emite nota

Após a saída de Mansur para o Vitória, e o afastamento de Vander, o Bahia pode perder mais uma promessa da sua divisão de base.

É o volante Anderson Talisca, jogador de 18 anos que já treina entre os profissionais do clube e recentemente chegou a ser convocado para treinos com a Seleção Brasileira Sub-20.

Em sua conta no Facebook, o jogador deu a entender que não deve mais vestir a camisa do tricolor baiano, com quem tem contrato até 28 de fevereiro.

"Adeus Bahia... Não tem Talisca mais certo.... Bahia é vacilão... Não sabe dar valor, perde... O Bahia tem que saber dar valor aos jogadores que tem se não vai perder tudo...".

Em recente entrevista para a rádio Itapoan FM, Talisca revelou que o São Paulo estaria interessado no seu futebol.

"Meu contrato vence no dia 28 de fevereiro, já começamos a conversar sobre a renovação, mas o processo está lento. Estou feliz em estar no clube, sempre quis estar lá. Muitos empresários já vieram me oferecer dinheiro, mas como eu amo o tricolor eu quero continuar. O presidente do São Paulo, Juvenal Juvêncio me procurou, mas eu quero continuar no Bahia".

Nota oficial - Após a divulgação do caso, o Bahia publicou nota sobre a renovação do jogador, onde afirma ter atendido 95% do que era pedido pelo jogador, classificando a proposta como "histórica para qualquer atleta formado na base de qualquer clube do Brasil".

Além disso, a nota diz que o Bahia torce para que o desfecho do caso seja diferente do que aconteceu com Mansur e Vander, ambos jogadores representados pelos mesmos novos procuradores de Talisca, que são os ex-jogadores do Bahia Sandro e Bobô, além do empresário Jessé.

Veja a íntegra da nota publicada sobre o caso envolvendo o jogador Anderson Talisca:

"Caro Torcedor Tricolor,



O Esporte Clube Bahia vem a publico esclarecer sobre a renovação de contrato do atleta Anderson Talisca.



O Bahia e a empresa Bahia Soccer, representada pelos procuradores Reginaldo e Rivelino reuniram-se para tratar da renovação do jogador Anderson Talisca. Depois de alguns ajustes na proposta, a negociação ficou praticamente concluída.



Para surpresa do Bahia, em uma nova reunião, o jogador informou que a Bahiasoccer não mais o representava e quem passaria a cuidar da sua carreira seria sua mãe.



O Bahia convocou a mãe e o advogado do jogador para retomar a negociação, em uma reunião que seus novos representantes disseram que tinham uma outra proposta.



O Tricolor apresentou uma contra proposta, que atendia 95% do que havia sido pedido pelo atleta e pode ser considerada "histórica", para qualquer atleta formado na base de qualquer clube do Brasil.



Por respeito ao jogador e visando preservar a segurança do mesmo e da sua família, o clube não revelará os valores, por enquanto.



Até o momento, a diretoria do Esporte Clube Bahia está aguardando a resposta do jogador e de seus procuradores, sempre confiando na intenção do jovem atleta de permanecer no clube que o formou, vontade que vinha sendo manifestada pelo mesmo no Fazendão e até em entrevista.



O Bahia foi pego de surpresa com possíveis declarações atribuídas a Anderson Talisca em redes sociais, afirmando que não mais pretende jogar no Tricolor, o que seria uma prova de inconstância e influência externa que parece estar sofrendo.



Além do mais, o Bahia lamenta profundamente pelos termos jocosos utilizados pelo jogador em relação ao clube que tanto investiu em todos os sentidos na carreira deste atleta desde 2009.



Torcemos muito para que o desfecho desse caso seja positivo,diferentemente do que aconteceu com o atleta Mansur e até aqui, também com o jogador Vander, curiosamente representados pelos mesmos novos procuradores de Talisca, que são os Srs. Sandro, Bobô e Gessé".

