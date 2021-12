Promessa da base, meia Ramires está de saída do Bahia

O meia Eric Ramires está de saída do Bahia. A negociação do atleta de 19 anos foi confirmada nesta sexta-feira, 30, pelo presidente do clube, Guilherme Bellintani, por meio do seu perfil oficial nas redes sociais.

O dirigente Tricolor, no entanto, não divulgou qual clube o atleta está sendo negociado. As especulações apontam o Basel, da Suiça, como provável destino do atleta, que viajou, nesta sexta, para acertar os últimos detalhes de sua transferência. O valor do negócio também não foi informado.

"Sobre nosso menino Eric Ramires. Há uma negociação de empréstimo com opção de compra. Ainda não tem nada assinado, por isso não é possível dar informações detalhadas", escreveu o presidente, que completou: "Não será uma opção de compra solta, sem metas. Estamos trabalhando para que seja bom para o atleta, para o Bahia e para o clube parceiro".

Procurado pela reportagem do Portal A TARDE, o empresário do atleta, o ex-jogador Uesléi 'Pitbull', afirmou não poder se pronunciar sobre o assunto no momento.

Promessa da base​

Eric Ramires estreou pela equipe principal do Bahia em setembro do ano passado, na partida contra o Sport, pela Série A do Brasileirão. Desde então, o jovem entrou em campo com a camisa do Tricolor 50 vezes e marcou quatro gols.

Com boas atuações em 2018, Ramires foi sondado por equipes europeias, e chegou a defender a Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20, em janeiro deste ano. Porém, no retorno ao Fazendão, o meia não conseguiu manter as boas participações e perdeu a vaga de titular da equipe comandada por Roger Machado.

Artur Victor

Ainda em resposta a torcedores em uma rede social, Bellintani confirmou que o Bahia abriu mão da taxa de vitrine para segurar Artur até o fim da temporada.

O atacante está no Fazendão emprestado pelo Palmeiras e, de acordo com o presidente Tricolor, não deve seguir em Salvador no ano que vem porque outras equipes fizeram propostas de compra ao Alviverde paulista.

