Promessa da base do Bahia desperta interesse de europeus, diz PVC

A jovem promessa da base do Bahia, o meia Ramires, está no alvo de dois grandes clubes europeus. De acordo com Paulo Vinícius Coelho, conhecido por PVC e comentarista do Fox Sports, Arsenal da Inglaterra e Atlético de Madrid da Espanha querem tirar a joia do Tricolor após o término do Brasileirão.

Ainda segundo o jornalista, olheiros do Arsenal estiveram em seis jogos do Esquadrão para acompanhar o meia de apenas 18 anos, enquanto o time espanhol esteve em duas partidas.

Ele informou ainda que outras equipes do futebol nacional também demonstraram interesse no atleta, mas o Bahia prefere mantê-lo no elenco e vender para um adversário brasileiro. Em contraponto, caso desejo europeu seja confirmado, é possível que Ramires seja negociado já no início do próximo ano.

Sobre o meia

Eric dos Santos Rodrigues, apelidado por Ramires, é morador do bairro de Águas Claras, em Salvador. Ele, que foi levado ao Fazendão pelo vizinho, ganhou a alcunha por causa da semelhança com Ramires ex-Cruzeiro.

No Tricolor, o jovem já levantou troféus estaduais, levou a Copa Red Ball, Copa Dois de Julho e a Copa Metropolitana. Pelo sub-23, o jogador atuou em 8 jogos. Já no profissional foram 11 partidas e um gol.

adblock ativo