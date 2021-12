Programa de sócios do Bahia chega a 9 mil filiados em 24h

São mais de nove mil filiados em apenas 24 horas de abertura da campanha de adesão. O novo programa de sócios do Bahia, iniciado oficialmente na última quinta-feira, 25, tem tido ampla aceitação entre os tricolores.

Em um dia de funcionamento, o número bateu com folga a marca histórica de associação do clube - eram 538 registrados antes da intervenção judicial, há exatos 17 dias.

Os novos sócios, que recebem o título de patrimoniais, em princípio, ainda não poderão votar na Assembleia Geral. A reportagem de A TARDE apurou que a data da reunião será no dia 15 de agosto, com possibilidade de ocorrer na Arena Fonte Nova.

Apesar disso, os novos sócios poderão participar da Assembleia e há, inclusive, uma proposta de reforma do estatuto para que novos associados possam votar já na eleição que deve indicar o sucessor do presidente deposto Marcelo Guimarães Filho (caso este não consiga derrubar a interventoria com um agravo no Tribunal de Justiça).

A perspectiva da mudança, entre a pequena multidão associada, agrada em especial dois torcedores que se filiaram ontem aos quadros do tricolor. São os casos dos publicitários Cássio Melo, de 32 anos, e o Bruno Mollicone, de 30.

Ambos fazem parte do movimento 'Bahia da Torcida', que tem dado suporte à intervenção encabeçando a campanha massiva de novos filiados. Foram espalhados outdoors na cidade com este intuito, além de estarem agendadas peças publicitárias em jornais de grande circulação e anúncios na TV.

"É uma satisfação enorme poder participar desse momento histórico do clube. O torcedor do Bahia tem sentido orgulho dessa campanha. Penso que possamos alcançar a marca de 20 mil sócios em um determinado momento", diz Cássio, otimista com a nova onda tricolor.

A demonstração de força do movimento, estimam os organizadores, deve refletir no próximo compromisso do Bahia no Campeonato Brasileiro. Domingo, o tricolor encara o Goiás, 18h30, na Arena Fonte Nova.

Revoltada com a gestão do então presidente Marcelo Filho, a torcida chegou a boicotar sua própria participação em jogos do Bahia, em campanha denominada 'Público Zero'.

Agora, no primeiro jogo do tricolor pós-intervenção, os torcedores têm feito esforço para encher o estádio. "O momento favorece um bom público neste jogo, mas esperamos que vá encher completamente na partida seguinte, entre Bahia e Flamengo. A torcida está muito animada", afirma o publicitário Bruno Mollicone.



