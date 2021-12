'Privilegiado' na rodada, Bahia seca adversários

Com oito rodadas até o término da Série B, o Bahia terá o secador como forte aliado na luta pelo acesso. Como curiosidade, olhando apenas para a matemática, o time não depende mais só de si: mesmo que ganhe todos os seus jogos, há uma combinação meio maluca de resultados que deixaria o Tricolor fora do G-4.

O que anima o Esquadrão é a quantidade de confrontos diretos entre os times que estão acima dele na tabela. Nesta 30ª rodada, que começa nesta sexta-feira, 7, por sinal, os seis times à frente do Bahia jogam entre si: o Náutico, 5º colocado, pega o Brasil (6º). O líder Atlético-GO recebe o Avaí (3º) e o Londrina (4º) visita o vice-líder Vasco.

Sendo assim, o time de Guto Ferreira entrará em campo no domingo, às 19h30, na Fonte Nova, contra o Tupi, conhecendo exatamente a situação entre ele e o G-4, e pode até terminar a rodada dois pontos atrás do 4º colocado.

Os confrontos entre os sete primeiros serão constantes até o final do certame. O Avaí, por exemplo, enfrentará todos os seus adversários diretos, com exceção apenas do Bahia (veja os duelos no quadro abaixo). Outro na mesma situação é o Brasil, que só não joga contra o líder Atlético-GO.

Duas 'finais'

Quem menos terá adversários na briga pelo acesso é o Esquadrão, que pega, entre os concorrentes diretos à sua frente, apenas o Brasil, daqui a uma semana, na Fonte Nova, e o Atlético-GO, fora de casa, na última rodada - ou seja, quando o Dragão já pode ter o acesso ou o título garantido.

"A gente gostaria de entrar o quanto antes no G-4, mas é preciso também ter frieza. No ano passado, por exemplo, o Bahia se manteve por boa parte do campeonato perto da zona de acesso, mas acabou saindo na reta final. O que importa é estar lá na rodada final", disse o goleiro Muriel. "Nesse sentido, o que não podemos deixar é os times de cima abrirem muito. Sabemos que eles terão muitos confrontos diretos e vão perder pontos, o que pode nos ajudar".

Nas oito rodadas finais, o Tricolor terá quatro duelos contra times que estão brigando para escapar do rebaixamento: além do Tupi (18º) no domingo, encara o Oeste (16º), o Sampaio Corrêa (lanterna) e o Bragantino (17º).

Tinga na esquerda

Contra o Tupi, o ala direito Tinga deve ser o substituto de Moisés, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, na lateral esquerda. O jogador foi improvisado na posição no treino desta quinta, 6, numa rápida atividade de ataque contra defesa.

O reserva direto da posição, João Paulo Gomes, segue em recuperação de uma entorse no joelho esquerdo, e nesta quinta fez fisioterapia. Outra opção seria o garoto Juninho, de 19 anos, da base tricolor, que também foi observado por Guto Ferreira nesta quinta, na outra equipe do treinamento. A definição do time titular deve acontecer apenas no treino desta sexta.

O Esquadrão não joga num domingo desde maio, na final do Campeonato Baiano contra o Vitória. Para o duelo, todos os ingressos comprados até sábado, 8, sairão pela metade do preço. Os valores são de R$ 15 (setor promocional Super Sul), R$ 20 (Norte), R$ 25 (Leste) e R$ 30 (Oeste).

