Principal garçom, Wallyson se diz 100% para enfrentar o Galo

Autor de seis passes decisivos para gol, o atacante Wallyson retorna de lesão muscular após três rodadas de ausência. O jogador, que costuma deixar seus companheiros em boas condições de marcar por meio de cobranças de bola parada, já treina a parte física no campo desde a semana passada.

"É sempre muito ruim ficar de fora. São muitos jogos seguidos, o descanso é pouco e acabou acontecendo a lesão. Mas agora já estou 100% concentrado para ajudar o Bahia no duelo com o Atlético. Este momento não permite brincadeira. É hora de focar totalmente e conseguir essas três vitórias dentro de casa", discursa o velocista tricolor.

Para Wallyson, o time deverá aproveitar mais uma semana completa de treinamentos para, desta vez, focar na parte ofensiva, já que o setor de retaguarda foi prioridade no Fazendão para o duelo do último domingo, contra o Grêmio. Na ocasião, o Tricolor armou a retranca para segurar o 0 a 0.

"Dentro de casa, nossa equipe tem que buscar sempre a vitória a todo momento. Mas é claro que, às vezes, contra grandes times, temos que ter um pouco de paciência. Senão, não adianta", avisa.

Depois da segunda-feira sem trabalhos no CT do Bahia, o elenco tricolor voltou aos treinos na última terça, 5. A maioria dos atletas que participou do duelo no Rio Grande do Sul realizou apenas um treino físico na academia. Os demais jogadores desceram para o campo e trabalharam com bola. Além de Wallyson, o meia Marquinhos volta de lesão.

Base incorporada - A partir de terça, o treinador Cristóvão Borges definiu que dois jogadores das divisões de base passarão a integrar fixamente a equipe principal: são o lateral-esquerdo Erick e o atacante Zé Roberto. O avante Ítalo Melo já havia sido reincorporado nas últimas semanas.

