Preto tem jogos decisivos por efetivação no Bahia

Leiam nas entrelinhas do discurso do presidente tricolor, Marcelo Sant’Ana: “Quando optamos pela saída de Jorginho, decidimos dar um pouco de tempo para essa comissão técnica interina. Um prazo de quatro a cinco rodadas para que a gente pudesse tomar uma decisão mais segura para o Bahia”.

Não é preciso ser muito astuto para entender. Preto Casagrande será efetivado (ou não) a depender do que o time fizer nas próximas duas partidas pelo Brasileiro, justamente a quarta e a quinta sob o seu comando. Ambos os desafios serão na Fonte Nova; primeiro neste domingo, às 16h, contra o Vasco, e depois no domingo seguinte, no mesmo horário, diante do Botafogo.

A condição relacionada ao desempenho foi explicitada por Sant’Ana ao comentar sobre um pedido especial que recebeu dos atletas. “Os jogadores vieram pedir à diretoria pra que Preto continuasse. Mas, pra ele ficar, o que a gente quer ver é resposta dentro de campo. A resposta é com atitude, determinação e resultados”, cobrou o dirigente, que completou: “Essa ainda é uma comissão interina. A gente pode efetivar ou não, mas a gente precisa ver. Era muito mais fácil pra mim contratar um novo técnico, mas não tenho que fazer o mais fácil, e sim o que é melhor para o Bahia”.

Além da sugestão interna, os jogadores também têm se manifestado publicamente a favor da permanência de Preto. Nesta quarta-feira, 16, foi a vez do goleiro Jean, em entrevista coletiva: “Preto é um cara da casa, que conhece todo mundo e todo mundo gosta. A gente já tá no meio do campeonato. Tem que dar um voto de confiança, deixar ele no comando até o final. Eu tenho certeza que ele não vai fazer feio”.

Segundo Sant’Ana, a definição do prazo de quatro a cinco jogos se deu por conta do calendário, que, depois de um início mais apertado, concedeu três semanas abertas para Preto trabalhar. Uma já passou, a segunda está na metade e a terceira antecede o compromisso com o Bota. O aproveitamento da equipe com o interino à frente é médio: 44%, com um triunfo, um empate e uma derrota.

Quanto à insegurança para buscar um novo nome, o dirigente argumentou que “o mercado atual não é o mais interessante aos olhos do Bahia” e considerou que a decisão rápida de contratar Jorginho após a demissão de Guto Ferreira acabou sendo um erro. “Houve mudanças na metodologia de trabalho que não se encaixaram”, disse.

Outros temas

Todas as declarações de Sant’Ana foram dadas ao programa de rádio oficial do Bahia, no qual ele também deixou claro que, por problemas financeiros, o clube não contratará mais atletas. Sobre reeleição, prometeu definir até outubro se será candidato.

