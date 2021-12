Preto comanda treino do Bahia no Fazendão; Régis é vetado

Enquanto o nome de Jorginho não é oficializado e o tetracampeão mundial não coloca seus pés no Fazendão, a equipe tricolor vai sendo treinada pelo ex-jogador Preto Casagrande, que comandou nesta quarta-feira, 31, sua primeira atividade como técnico interino.

Ele promoveu um treino técnico em campo reduzido, no qual equipes de cinco jogadores de linha foram divididos para se enfrentar. O ‘bate-bola’ foi marcado por muita intensidade e uma enxurrada de gols, que ficaram faltando na derrota por 1 a 0 para o Botafogo no último domingo.

Ainda não se sabe se será Preto o comandante no jogo da próxima segunda-feira, na Fonte Nova, contra o Atlético-GO, pela quarta rodada do Brasileirão. “Não posso antecipar e dizer se o treinador vai vir a tempo, se vai ser o treinador do dia do jogo. Se não for, a gente está tranquilo, porque o Preto Casagrande conhece todo mundo, mantém a linha de trabalho do Guto. Não tem necessidade de decidir isso hoje”, afirmou o diretor de futebol Diego Cerri.

Reforços confirmados

Quem participou da atividade ministrada por Preto foi o meia Vinicius, que rescindiu contrato recentemente com o Atlético-PR após desentendimento com a diretoria do clube e assinou com o Bahia até o final de 2018.

Outro novo reforço que já está no Fazendão, mas ainda treina apenas na academia, é o meia Gustavo Ferrareis, emprestado pelo Internacional até o fim desta temporada.

Régis é vetado

O resultado do exame na coxa direita ainda não saiu, mas é certo que o meia Régis não joga na próxima segunda. “Não vai dar, ele ainda sente muita dor”, disse Luiz Sapucaia, coordenador médico do Bahia.

