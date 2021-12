Preto Casagrande faz treino tático na Arena Fonte Nova

O elenco Tricolor fez um treinamento tático na Arena Fonte Nova, em Salvador, na tarde desta sexta-feira, 22. O técnico Preto Casagrande realizou os últimos ajustes na equipe que enfrentará o Grêmio no próximo domingo, 24.

No palco do jogo, ele fez uma atividade fechada para a imprensa. Segundo a assessoria do clube, foi aplicado um trabalho tático, onde o técnico testou a provável equipe que iniciará o confronto. A possibilidade é de que Edigar Junio entre no lugar de Rodrigão, em má fase.

Caso sejam confirmadas as alterações, o time deve ir a campo com Jean, Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca, Juninho Capixaba, Edson, Juninho, Zé Rafael, Vinícius, Mendonza e Edigar Junio.

Os atletas Wellington Silva, Jackson e Armero ficaram junto com o volante Renê Júnior no Fazendão.

