Preto Casagrande comanda primeiro treino após efetivação

Efetivado como técnico do Bahia na quarta-feira, 30, Preto Casagrande comandou, na manhã desta quinta, 31, seu primeiro treino com a presença da imprensa, no Fazendão.

Antes da atividade, diretoria, comissão técnica e jogadores se reuniram no auditório do CT para oficialização do agora treinador definitivo do Esquadrão. Em campo, o grupo participou de um trabalho físico e técnico com bola.

Recuperado de lesão, o meia Allione e os atacantes Edigar Junio e Hernane treinaram normalmente e devem estar à disposição para o próximo jogo, contra o Atlético Goianiense, em Goiás.

O zagueiro Jackson e os laterais Juninho Capixaba, Armero e Wellington Silva fizeram um treino físico na academia do clube. Já o zagueiro Tiago fez tratamento na fisioterapia.

adblock ativo