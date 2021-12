Prestes a deixar o Bahia, Fernandão declara: "é um até logo"

De renegado à equipe B do Atlético-PR a segundo maior artilheiro da história do Bahia em Campeonatos Brasileiros. Assim foi o ano do atacante Fernandão, que passou do inferno ao céu em oito meses.

Contratado por empréstimo junto ao Furacão no mês de abril, o centroavante caiu nas graças do torcedor tricolor no início do Brasileiro, quando o Bahia chegou a brigar pelas primeiras posições e marcou 15 gols (até então) no torneio - quase metade dos tentos da equipe, que balançou as redes adversárias por 36 vezes.

"Aqui eu reencontrei a minha felicidade. Tive um começo de ano não muito bom. Quando pintou a oportunidade de vir para o Bahia, não pensei duas vezes. Sabia que aqui eu ia ser feliz", declarou o camisa 20.

Negociado pelo time paranaense com o Bursaspor, da Turquia, para a próxima temporada, o atacante se despediu da torcida, satisfeito com o trabalho realizado e já "agendando" um possível retorno ao Fazendão no futuro.

"Minha vontade era permanecer no Bahia e dar continuidade nesse trabalho. Eu estava feliz, mas infelizmente não depende só de mim. E não será um adeus. É um até logo".

Neste domingo, 8, Fernandão fará sua última partida com a camisa do Bahia e vai receber uma homenagem da diretoria pela marca alcançada, entrando para a história do clube.

adblock ativo