Pressionado, Bahia recebe lanterna Sergipe pela Copa do Nordeste

Pela primeira vez na temporada 2019, o Bahia deve usar um time alternativo na Copa do Nordeste, no jogo desta quarta-feira, 13, contra o Sergipe, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 6ª rodada da fase inicial da competição.

A troca evidencia uma emergencial ‘inversão de prioridades’ do Esquadrão entre as competições: enquanto o time titular atuou em todos os jogos do Nordestão, Enderson e a comissão técnica decidiram, devido à intensa sequência de jogos em 2019, colocar um time misto ou reserva em seis dos oito jogos do Tricolor no estadual. As exceções foram a goleada de 7 a 1 sobre a Juazeirense e o empate no último domingo diante do Vitória.

Agora, após três jogos seguidos com o time titular (contra Vitória, Altos e Santa Cruz-RN), poupar alguns atletas é necessário para evitar perder jogadores nas fases decisivas das competições.

Não que o Bahia esteja tão folgado assim no Nordestão: no torneio regional, o Esquadrão está em quarto lugar no Grupo B, com nove pontos, apenas um acima do quinto (ABC) e do sexto (Náutico) colocado. Nesta fase, quatro times avançam por grupo.

Mas colabora o fato de o rival desta quarta não vir em um momento bom na temporada. O Sergipe perdeu todas as cinco partidas no Nordestão até agora, além de só ter vencido três dos oito jogos pelo Campeonato Sergipano. Além disso, foi eliminado logo na primeira fase da Copa do Brasil.

O fato é que, com o time reserva ou não, um triunfo pode ser um bom paliativo para aliviar o clima no Fazendão antes da rodada decisiva do Campeonato Baiano, no domingo, quando o Esquadrão precisa de uma combinação de resultados para evitar o vexame de não avançar às semifinais do estadual.

Entrevistado da terça, 12, no Fazendão, o goleiro Douglas admitiu que o time tem sentido a pressão feita pela torcida, que se agravou depois do empate no Ba-Vi do último domingo. O arqueiro tricolor, entretanto, defendeu o trabalho do time e do técnico Enderson Moreira, que vem sendo muito criticado pelos torcedores devido ao time principal não conseguir uma boa sequência de atuações este ano.

“Estamos sendo cobrados pela expectativa do torcedor. Esperávamos estar em colocação melhor no Baianão, ter resultados melhores sobre o nosso rival. Mas o projeto do Bahia não vai sofrer alterações pela pressão externa. Nossa equipe confia no trabalho do Enderson, estamos fechados. A gente sente [a pressão], mas não nos limita”.

Douglas ainda afirmou que espera que o Sergipe venha com uma formação defensiva para a partida na Arena Fonte Nova, e jogue por uma bola.

“O que tem acontecido com todos que estamos enfrentando, sejam times de Série B, como enfrentamos agora no domingo, de Série C ou D, é que eles vêm jogando por uma bola, pensando em se defender. Talvez um ponto em que precisamos ser mais competentes é aproveitar as oportunidades. Acho que será uma equipe fechada que vai jogar por uma bola e temos que estar atentos. É aproveitar cada oportunidade e sair com o triunfo”.

Sem TV

A partida desta quarta pelo Nordestão não terá transmissão por nenhum canal de TV, aberto ou fechado. O torcedor que não for à Fonte Nova e quiser assistir ao jogo poderá ver apenas pela internet, pelo site Live FC ou no YouTube da Copa do Nordeste.

A boa notícia do treino da terça foi a participação do atacante Arthur Caíke, que foi liberado e fica à disposição para a partida desta quarta.

Também já estão aptos a atuar os volantes Elton e Yuri, além dos atacantes Fernandão e Rogério, mas não se sabe se terão condições de jogar durante os 90 minutos.

Continuam vetados do jogo o atacante Élber (incômodo muscular na coxa) e o meia Marco Antônio (que se recupera após uma cirurgia no pé), além do volante Gregore, que ainda deve ficar fora por lesão por pelo menos 35 dias.

