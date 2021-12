Presidente se decepciona e cobra reação nesta terça

"A gente fica decepcionado com o placar e com o resultado. O Bahia jogou muito mal. Temos de vencer e dar a resposta nesta terça-feira, 7, contra o Paysandu. Queremos algo mais. Não fizemos ainda duas partidas boas seguidas na competição e é preciso fazer a chamada gordura", cobrou o presidente Marcelo Sant'Ana após o chocolate que recebeu do Vitória, no Barradão, no sábado, 4.

O goleiro Douglas Pires concorda com o patrão. "Para ser campeão e subir para a Série A não podemos vacilar. E principalmente perder pontos em casa. Não vai ser um jogo [a derrota de 4 a 1 para o Vitória] que vai nos derrubar. Nosso grupo é qualificado e vamos mostrar isso em campo", prometeu.

