Presidente Marcelo Sant'Ana se reúne com funcionários no CT

O primeiro dia de Marcelo Sant'Ana oficialmente como presidente do Bahia foi preenchido pelos mais diversos tipos de reuniões. Na manhã dfesta quinta-feira, 18, o novo mandatário tricolor teve um encontro com os funcionários do clube no Fazendão, enquanto pela tarde deu sequência ao processo de escolha dos nomes para a sua diretoria.

No centro de treinamentos, Sant'Ana fez uma breve apresentação ao lado do vice-presidente, Pedro Henriques. Os funcionários também puderam falar e apresentar propostas. A ideia, segundo a nova diretoria, é realizar esse tipo de encontro pelo menos uma vez por mês.

Depois, presidente e vice se dividiram em reuniões com os possíveis futuros diretores. Na posse, Sant'Ana prometeu divulgar um nome por dia. Após anunciar Marcelo Barros para a diretoria executiva, restam a de futebol e a de mercado.

Nesta quinta, a expectativa era que o mandatário confirmasse o nome de Alexandre Faria, atualmente no América-MG, como o novo encarregado do futebol. Havia a possibilidade também de anunciar Sérgio Soares, que já está em negociações avançadas para ser o novo treinador. Até o fechamento a reportagem, no entanto, nenhum dos dois havia sido confirmado. O escolhido para a diretoria de mercado também não está definido.

O dia foi de especulações. Segundo sites de notícias, Marcelo Lomba é visto pela diretoria do Fluminense como a opção ideal para substituir Diego Cavalieri, caso o time carioca não consiga renovar o contrato com o goleiro.

