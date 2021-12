Presidente do Bahia se posiciona sobre contrato com EI

O presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, não gostou da notícia sobre o encerramento das atividades do Esporte Interativo na TV fechada, já que o clube possui contrato dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2019.

Segundo o dirigente, “se forem confirmadas as informações prévias que a gente tem, somadas aos problemas já identificados anteriormente no contrato, o Bahia vai buscar a rescisão via arbitragem”.

Ainda de acordo com o mandatário, o Tricolor buscará as “respectivas indenizações para proteger o patrimônio e a imagem do clube.

adblock ativo