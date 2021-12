O cartão de visitas do Bahia foi o pior possível em Orlando, onde o time levou uma goleada de 6 a 1 contra o Orlando City, time de Kaká, na noite de sábado, 27. No Twitter, o presidente Marcelo Sant´Anna pediu desculpas pelo vexame - em português e em inglês. "Desculpa à torcida pelo péssimo 2tempo (SIC). Deixamos uma imagem ruim no campo. Resultado não importaria em amistoso se placar não fosse tão ruim", postou após a partida.

Apesar do vexame, Sant´Anna consideou positiva a ida aos Estados Unidos. "Viemos aprender como @BrOrlandoCity e MLS trabalham. Às vezes, aprendemos de uma maneira dura. Faz parte da vida", escreveu.

A torcida foi que não estava muito satisfeita com essa forma de aprendizado. "Viramos chacota internacional agora!!! Parabéns!!! Amadores!!!", escreveu um torcedor. "Fomos divulgar a marca e acabamos como Pateta", postou outro.

O Bahia entrou em campo com Marcelo Lomba, D Hayner, Gustavo, Dede, Moises, Paulo Roberto , Yuri, Romulo, Hernane, Luisinho, Zé Roberto. No decorrer do segundo tempo, entraram Jean, Robson, João Paulo, Juninho, Danilo Pires, Gustavo Blanco, Cristiano e Edigar Junio.

Da redação Presidente do Bahia se desculpa após goleada nos EUA

adblock ativo