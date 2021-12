Presidente do Bahia revela proposta do Flamengo por Gabriel

Recuperado de uma cirurgia no nariz, o meia Gabriel desceu pela primeira vez para treinar no campo do Fazendão, na manhã desta quarta-feira, 9. Em separado dos demais atletas, que participaram de um trabalho com bola, o jogador aprimorou apenas a forma física.

A volta do jovem talento tricolor às atividades nos gramados coincidiu com o estouro da revelação de que ele pode se transferir em breve para o Flamengo, em transação que pode render algo em torno de R$ 4,7 milhões aos cofres do time baiano, de acordo com o presidente Marcelo Guimarães Filho.

O próprio Marcelinho admitiu que está em negociações com um grupo de investidores, que colocaria o atleta no rubro-negro carioca, mas salientou que a transação ainda não foi confirmada.

"O Flamengo está em cima, insistindo muito no negócio. Realmente, está se encaminhando, mas ainda não está fechado. Gabriel só vai embora quando eu assinar", avisou o dirigente.

Na negociação com o Fla, o Bahia estaria disposto a negociar somente metade dos 70% dos direitos econômicos que possui do jogador. Os outros 30% pertencem ao empresário Carlos Leite.

Em 78 jogos pelo Bahia, Gabriel marcou 13 gols, seis deles pelo Campeonato Brasileiro de 2012. O craque, porém, é melhor lembrado pela sua capacidade de organizar o meio campo e por promover assistências.

