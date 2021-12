Presidente do Bahia pede apoio da torcida em redes sociais

O presidente do Bahia, Marcelo Sant´Ana, pediu o apoio da torcida nas redes sociais para os próximos jogos do Esquadrão, na Série B do nacional. Em postagem divulgada nas redes sociais do mandatário tricolor, ele pede que a torcida se una para vencer o momento difícil. "Venho também para pedir para cada tricolor jogar junto com o Bahia. O Bahia só vai subir com a união de todos nós. A nossa união faz a diferença", diz trecho da postagem.



O Tricolor tem 47 pontos e saiu do G-4 na noite da terça-feira, 30, após o Santa Cruz vencer o Bragantino por 3 a 1 em jogo disputado no estádio Arruda, em Recife. Com isso, o Bahia necessita vencer o clássico contra o Vitória para voltar ao grupo de acesso à Série A.

Sem vencer há três rodadas, o Esquadrão está a oito pontos do líder Botafogo, e empatado em número de pontos com o quarto colocado Paysandu. O critério de desempate é o número de triunfos, já que o Papão tem duas vitórias a mais que o Bahia.

Veja postagem na íntegra







Nação Tricolor! Tô de volta à web. Pra (tentar) ler tudo, entender e corrigir erros. Os meus e os do Clube, que é o... Posted by Marcelo Sant'Ana on Terça, 29 de setembro de 2015

