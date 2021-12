Presidente do Bahia não prioriza contratações e cobra melhora de atletas

Certamente, uma das perguntas que você mais ouve por aí, caso o papo seja sobre futebol, é: “Tal time vai contratar quem?”. O assunto rende bastante entre torcedores do Bahia, porém, em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, 19, o presidente tricolor, Guilherme Bellintani, tratou de acalmar os mais ansiosos por novidades no elenco.

“Se vier contratação a cada dois jogos que o time perca, o dinheiro acaba e você vai fazer uma gestão simplesmente pra responder anseios de curto prazo”, afirmou o dirigente, que classificou como “natural” a queda de rendimento da equipe nas últimas duas partidas: “Não avaliamos nada a partir de um jogo específico. O jogo em Porto Alegre foi atípico [2 a 0 para o Inter, na estreia do Brasileiro] e contra o Blooming [derrota por 1 a 0 na Bolívia, pela Sul-Americana] houve a dificuldade da falta de entrosamento, pois jogaram vários atletas que não vinham atuando. Mas o time vem numa crescente”.

Bellintani ressaltou que a aposta da diretoria é numa evolução dentro do elenco atual. “A maior parte dos atletas vai precisar passar por um novo patamar de rendimento, pois o Campeonato Brasileiro requer isso. A gente espera que os atletas que jogaram muito bem no ano passado rendam também neste ano. E que o time evolua em função da alternativa maior que temos no elenco em relação a 2017”, cobrou ele, que completou: “É natural que os jogadores passem por uma fase de adaptação quando vêm da disputa de um campeonato de menor nível técnico. Gregore e Marco Antônio nunca tinham disputado uma partida de Série A. Outros já tinham jogado, mas estavam acostumados, nesta temporada, a jogos de menor qualidade técnica”.

Apesar de confiar numa evolução interna, o presidente do Esquadrão voltou a afirmar que o Bahia está ligado no mercado. “A gente acredita na melhora dentro do elenco, mas, se isso não acontecer, não vamos ficar de braços cruzados. Estamos olhando, avaliando, e vamos contratar em função de lacunas que temos e da disponibilidade de mercado”, informou Bellintani, que praticamente confirmou o acerto com o goleiro Fernando Boca, 21, vindo em definitivo do Santos. Ele chega para ser titular no Campeonato Brasileiro de Aspirantes e assumir o posto de terceiro goleiro do profissional, após a saída de Rafael Santos.

Quanto ao elenco principal, o Bahia deve se reforçar com mais dois ou três atletas, e as prioridades seriam um zagueiro e um atacante.

Para o duelo com o Santos, neste sábado, 21, na Fonte Nova, pela segunda rodada do Brasileirão, a novidade será o retorno do zagueiro Lucas Fonseca, que se recuperou de uma lesão muscular e treinou com bola nesta quinta-feira.

Patrocinador discreto

O clube anunciou nesta quinta seu novo patrocinador, a Promédica, que a partir de maio vai anunciar na camisa do time e será também o plano de saúde oficial do Bahia.

De acordo com Bellintani, a logomarca da empresa ocupará um espaço menor no uniforme em comparação com a equivalente anterior, da Unimed. E os ativos para o clube continuarão os mesmos. “Isso será importante, pois abrirá espaço para um acerto eventual com novos patrocinadores”, comemorou o dirigente.

