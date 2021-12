Presidente do Bahia Marcelo Sant'Ana demonstra otimismo

Se a derrota contra o Ceará por 1 a 0 no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste na Arena Fonte Nova, na quarta-feira, 22, abalou o time e a torcida do Bahia, o mesmo não pode se dizer de Marcelo Sant'Ana. Em entrevista coletiva, o presidente afirmou que "a confiança continua".

"Estamos perdendo no primeiro tempo por 1 a 0. Agora tem o segundo tempo lá em Fortaleza", afirmou o gestor do esquadrão, que elogiou a presença marcante da torcida e a festa na Fonte Nova. "Quero parabenizar a torcida tricololor pela festa e agradecer pela confiança que ela tem demonstrado", completou.

