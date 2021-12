Presidente do Bahia já está em casa e agradece à torcida

O presidente do Esporte Clube Bahia, Fernando Schmidt, de 70 anos, recebeu alta do Hospital Jorge Valente e já está em casa desde o domingo, 18. Com problemas de saúde, o cartola estava internado desde o dia 10 de maio após sofrer um mal-estar.

"Quero agradecer a todas manifestações de carinho, principalmente da Nação Tricolor, e também à equipe médica", disse Schmidt, por meio de nota da assessoria de comunicação do clube.

O dirigente, que assumiu a presidência do Bahia no ano passado, realizou uma série de exames e seguiu em observação por oito dias. O resultado dos exames e a causa do problema não foram divulgados.

