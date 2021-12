Presidente do Bahia fala da dificuldade em iniciar negociação por jogadores

O presidente do Bahia, Marcelo Sant’Ana, falou mais uma vez das dificuldades que o clube tem enfrentado para iniciar as renovações no elenco depois do adiamento da última rodada da Série A para este final de semana.

“Por conta da tragédia que envolveu a Chapecoense, muitos times ainda estão brigando por uma vaga na Libertadores, e por isso não começaram o planejamento. Um exemplo é o Corinthians. Por conta disso, eles não decidiram ainda o futuro não só do Moisés, mas do time inteiro”, disse.

Sant’Ana até agora só falou que o Esquadrão busca renovar com “de cinco a sete” jogadores, mas não citou nomes. É certo, porém, que os atletas são o goleiro Muriel, os laterais Eduardo e Moisés, os volantes Renê Júnior e Luiz Antônio e o atacante Edigar Junio. O zagueiro Tiago, que está emprestado até junho, poderia prolongar seu vínculo.

Ainda fechando o orçamento para o futebol no ano que vem – será apreciado pelo Conselho Deliberativo no próximo dia 15 –, o presidente garantiu que a verba crescerá: “É algo que a gente tem feito ano a ano. Acredito que em 2016 a gente vai fechar o ano com o dobro da receita que o Bahia teve quando nós chegamos ao clube. Tudo isso apesar do Bahia ter ficado pelo segundo ano consecutivo na Série B”.

adblock ativo