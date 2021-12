Presidente do Bahia é suspenso por ofender árbitro

O presidente do Bahia, Marcelo Guimarães Filho, foi suspenso por 30 dias, além de ser multado no valor de R$ 3 mil, por ter ofendido a honra do árbitro Cláudio Francisco Lima após a derrota do tricolor baiano por 3 a 1 para o Grêmio no Olímpico, pela 14ª rodada do Brasileirão.

A procuradoria denunciou o dirigente no artigo 243-F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) pelas acusações em sua conta no Twitter, quando escreveu: "Esse juiz desqualificado, vagabundo, filha da p..., descarado! Não pode apitar mais jogo nenhum. Nem do Bahia nem de nenhum outro clube!".

No último dia 15 de agosto, a Terceira Comissão Disciplinar chegou a absolver Marcelo Filho da denúncia, mas a procuradoria entrou com recurso, que foi julgado nesta quinta-feira, 13.

A suspensão tem apenas caráter desportivo, e não impede que o presidente do Bahia continue exercendo suas funções administrativas no clube.

