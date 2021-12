Presidente do Bahia é internado após passar mal

O presidente do Esporte Clube Bahia, Fernando Schmidt, de 70 anos, foi internado no Hospital Jorge Valente na tarde deste sábado, 10. De acordo com informações da assessoria do clube, ele sentiu um mal estar durante a manhã e foi encaminhado para a unidade.

Schmidt realizou uma série de exames, entre eles uma ressonância magnética do crânio. Apesar dos primeiros exames não apresentarem nenhum problema específico, o presidente do clube segue em observação.

Segundo a equipe médica do hospital, seu quadro de saúde é estável, mas não há previsão de alta.

Por conta do ocorrido, Schmidt não deve acompanhar o confronto entre Bahia e Vitória, que acontece neste domingo, 11, às 18h30, na Arena Fonte Nova.

adblock ativo