Presidente do Bahia diz que só assinará renovações

O presidente do Bahia, Marcelo Sant’Ana, admitiu que o clube tem iniciado negociações para renovar com atletas para a próxima temporada. Neste primeiro momento, o foco tem sido a busca pela permanência de jogadores que são titulares ou que têm sido muito utilizados.

“A gente tem buscado manter uma equipe-base, respeitando a autonomia do presidente que venha a me suceder”, declarou em entrevista ao ‘Programa do Esquadrão’.

Segundo o mandatário Tricolor, o principal cuidado que ele tem tido nestas conversas é não fechar contratos muito longos que se estendam ao longo da próxima gestão.

“Tem jogador que pede três anos de contrato. Essa situação está travada. Jogador me pede dois, dou um ano porque o segundo ano depende do próximo presidente”.

Sobre os rumores de que o Bahia já estaria em conversas para a venda de atletas, Sant’Ana disse que recebeu propostas, mas qualquer decisão ficará para o sucessor.

“A atual diretoria tem escutado, feito contrapropostas, deixando claro que nenhum contrato será assinado. A gente pretende deixar um caminho pavimentado, para que este novo presidente assuma tendo situações encaminhadas. Um clube me ligou hoje interessado em um atleta do Bahia. Vou desligar o telefone? Isso é irresponsabilidade”.

O único rumor confirmado por Sant’Ana foi a sondagem do CSA pelo volante Yuri.

Treino fechado

Até esta quinta-feira, 23, mais de 16 mil ingressos já haviam sido vendidos para o jogo de domingo, 26, na Fonte contra a Chapecoense.

Já o elenco Tricolor fez um treino fechado, com as ausência do volante Juninho e do zagueiro Lucas Fonseca, que devem ficar fora da partida.

adblock ativo